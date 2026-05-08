В Петербурге автобус въехал в стену дома, один человек пострадал

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Автобус врезался в стену дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

"По предварительной информации, сегодня около двух часов дня на пересечении Удельного и Скобелевского проспектов водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство въехало в стену дома", - сообщает пресс-служба.

По данным ГУМВД, в результате происшествия незначительные травмы получила пожилая женщина, она доставлена в медучреждение. "На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка", - добавили в пресс-службе главка.

В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что, предварительно, причиной ДТП могла стать ошибка водителя, который случайно перепутал педаль газа и тормоза. "В салоне автобуса находилась одна пассажирка, ее проверяют врачи на возможное сотрясение мозга", - добавил собеседник агентства.