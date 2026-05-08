19:55 08.05.2026 (обновлено: 19:57 08.05.2026)
Австрия пообещала восстановить оскверненное советское воинское захоронение

  • На Центральном кладбище Вены было осквернено советское воинское захоронение.
  • Австрийские власти пообещали российской стороне расследовать обстоятельства осквернения и восстановить захоронение.
  • Вандалы осквернили захоронение перед памятными мероприятиями, посвященными Дню Победы в Великой Отечественной войне.
ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Австрийские власти пообещали российской стороне тщательно расследовать обстоятельства осквернения советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены, заявили в посольстве РФ в Австрии.
Диппредставительство в пятницу сообщило об очередном осквернении советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены. В результате действий вандалов были повреждены надгробия советских солдат, павших в боях за освобождение Австрии от нацизма.
"Посольство оперативно проинформировало компетентные австрийские органы о произошедшем. Австрийской стороной были даны заверения в том, что в ближайшее время захоронение будет приведено в надлежащий вид, а обстоятельства инцидента — тщательно расследованы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Как добавили представители дипведомства, особенный цинизм этой выходке придает тот факт, что вандалы совершили ее непосредственно перед проводимыми российскими дипломатическими представительствами в австрийской столице памятными мероприятиями, посвященными Дню Победы в Великой Отечественной войне.
