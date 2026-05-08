Австрия пообещала восстановить оскверненное советское воинское захоронение

ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Австрийские власти пообещали российской стороне тщательно расследовать обстоятельства осквернения советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены, заявили в посольстве РФ в Австрии.

Как добавили представители дипведомства, особенный цинизм этой выходке придает тот факт, что вандалы совершили ее непосредственно перед проводимыми российскими дипломатическими представительствами в австрийской столице памятными мероприятиями, посвященными Дню Победы в Великой Отечественной войне.