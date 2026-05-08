Россия больше не направляет австрийским властям приглашения на 9 Мая

19:02 08.05.2026 (обновлено: 19:03 08.05.2026)
ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Россия больше не направляет австрийским властям приглашения на мероприятия в Вене к Дню Победы из-за недружественного курса, заявил РИА Новости посол РФ в Австрии Андрей Грозов.
"С учетом недружественного курса австрийских властей по отношению к нашей стране от практики направления им приглашения на наши мероприятия мы отказались", - сказал Грозов.
При этом, по словам дипломата, Австрия не препятствовали российской стороне при организации мероприятий - все акции 9 мая в Вене были заблаговременно согласованы соответствующими столичными службами.
