Посол Грозов: Австрия не препятствовала организации мероприятий к 9 мая

ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Австрия не препятствовала российской стороне при организации мероприятий к Дню Победы, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Все акции 9 мая в Вене соответствующими столичными службами заблаговременно согласованы, каких-либо препятствий австрийская сторона нам не чинила", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.