Посол России в Австралии прокомментировал задержание Королевых

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Арестованные в Австралии по подозрению в якобы шпионаже россияне Игорь и Кира Королевы были задержаны под откровенно надуманным предлогом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.

В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России . По утверждению следствия, Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, Игоря Королева, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.

"Тот факт, что на протяжении уже почти двух лет местные "правоохранители" не могут огласить официальное обвинительное заключение в отношении Киры и Игоря Королевых, свидетельствует лишь о том, что супруги были задержаны под откровенно надуманным предлогом", - сказал он.

Предыдущее судебное слушание по делу россиян Королевых состоялось 20 февраля. Обвинения супругам в ходе заседания предъявлены не были. Очередное слушание по делу Королевых намечено на 11 мая.