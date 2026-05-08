Посол России в Австралии прокомментировал задержание Королевых
07:54 08.05.2026 (обновлено: 07:55 08.05.2026)
Посол России в Австралии прокомментировал задержание Королевых

Посол Петраков: россияне Королевы задержаны в Австралии под надуманным предлогом

  • Посол РФ в Австралии Михаил Петраков заявил, что россияне Игорь и Кира Королевы были задержаны в Австралии под надуманным предлогом.
  • По словам Петракова, местные «правоохранители» на протяжении почти двух лет не могут огласить официальное обвинительное заключение в отношении Королевых.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Арестованные в Австралии по подозрению в якобы шпионаже россияне Игорь и Кира Королевы были задержаны под откровенно надуманным предлогом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России. По утверждению следствия, Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, Игоря Королева, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
"Тот факт, что на протяжении уже почти двух лет местные "правоохранители" не могут огласить официальное обвинительное заключение в отношении Киры и Игоря Королевых, свидетельствует лишь о том, что супруги были задержаны под откровенно надуманным предлогом", - сказал он.
Предыдущее судебное слушание по делу россиян Королевых состоялось 20 февраля. Обвинения супругам в ходе заседания предъявлены не были. Очередное слушание по делу Королевых намечено на 11 мая.
Ранее посольство России в Австралии заявляло РИА Новости, что информацию об аресте граждан РФ по обвинению в попытке шпионажа распространяют там ради новой волны антироссийской паранойи.
