Рейтинг@Mail.ru
Посол назвал основные трудности для россиян в Австралии - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:45 08.05.2026
Посол назвал основные трудности для россиян в Австралии

Посол Петраков: чаще всего россияне в Австралии сталкиваются с языковым барьером

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкЗдание Оперного театра в Сиднее
Здание Оперного театра в Сиднее - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Здание Оперного театра в Сиднее. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Австралии Михаил Петраков рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются россияне в Австралии.
  • Среди основных трудностей — языковой барьер, необходимость подтверждения профессиональной квалификации, сложности перехода на постоянную визу.
  • Также россияне сталкиваются с невозможностью осуществления прямых денежных переводов из России в Австралию и приостановкой услуг по корреспонденции с Россией со стороны Почты Австралии.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Основными трудностями, с которыми сталкиваются россияне в Австралии, являются языковой барьер, необходимость подтверждения профессиональной квалификации, сложности перехода на постоянную визу, а также невозможность осуществления прямых денежных переводов с РФ, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
"Набор проблем, с которыми сталкиваются переехавшие на Зеленый континент россияне, является весьма стандартным: языковой барьер, необходимость подтверждения профессиональной квалификации, сложности при переходе с временной визы на постоянную и другие", - сказал он.
Некоторые трудности у россиян возникают в связи с западными антироссийскими санкциями, введенными в том числе и Канберрой, добавил посол. Речь идет о невозможности осуществления прямых денежных переводов из России в Австралию и наоборот, а также приостановке Почтой Австралии предоставления услуг по корреспонденции с Россией.
"При этом случаи дискриминации русских в Австралии на бытовом уровне единичны", - уточнил Петраков.
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Поток туристов из России в Австралию остается небольшим, рассказал посол
03:39
 
В миреАвстралияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала