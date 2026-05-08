Рейтинг@Mail.ru
Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Австралии в День Победы - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 08.05.2026
Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Австралии в День Победы

Шествие "Бессмертного полка" и мотопробег пройдут в Австралии в День Победы

© Фото : Посольство РФ в АвстралииПраздничная акция "Пикник памяти" в честь Дня Победы в Канберре
Праздничная акция Пикник памяти в честь Дня Победы в Канберре - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : Посольство РФ в Австралии
Праздничная акция "Пикник памяти" в честь Дня Победы в Канберре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шествия «Бессмертного полка» пройдут в нескольких городах Австралии в День Победы.
  • В Мельбурне, помимо участия в «Бессмертном полку», запланированы мотопробег, возложение цветов и праздничный концерт.
  • В Сиднее 9 мая состоится митинг, шествие «Бессмертного полка», возложение венков и цветов, а также открытие фотовыставки национального центра исторической памяти при президенте РФ.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Шествия "Бессмертного полка" пройдут сразу в нескольких городах Австралии в День Победы, в Мельбурне запланирован также мотопробег, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
"Девятого мая в Сиднее пройдет шествие "Бессмертного полка". Планирую лично присоединиться к акции и вместе с соотечественниками пройти с портретом своего отца", - сказал он.
Акция Бессмертный полк в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Участница "Бессмертного полка" из США раскритиковала противников шествия
3 мая, 06:57
Построения "Бессмертного полка", по его словам, запланированы и в других городах страны – Канберре, Мельбурне, Аделаиде, Брисбене, Перте.
"В Мельбурне будут организованы мотопробег, возложение цветов к мемориальной табличке, а также праздничный концерт, в Канберре – "Пикник памяти", - добавил Петраков.
В Сиднее 9 мая состоится традиционный митинг, шествие "Бессмертного полка", возложение венков и цветов к мемориальной табличке в честь советских воинов. Помимо этого запланирован торжественный прием в генконсульстве и открытие фотовыставки национального центра исторической памяти при президенте РФ "Без срока давности. Геноцид советского народа", рассказал собеседник агентства.
Накануне Дня Победы на территории Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Блэктауне будут высажены деревья в память о героях Великой Отечественной войны, добавил посол.
Акция Бессмертный полк в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В Великобритании пройдет акция "Бессмертный полк"
6 мая, 05:37
 
В миреМельбурнАвстралияРоссияДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала