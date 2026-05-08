© Фото : Посольство РФ в Австралии Праздничная акция "Пикник памяти" в честь Дня Победы в Канберре

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Австралии в День Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Шествия "Бессмертного полка" пройдут сразу в нескольких городах Австралии в День Победы, в Мельбурне запланирован также мотопробег, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.

"Девятого мая в Сиднее пройдет шествие "Бессмертного полка". Планирую лично присоединиться к акции и вместе с соотечественниками пройти с портретом своего отца", - сказал он.

Мельбурне, Аделаиде, Брисбене, Перте. Построения "Бессмертного полка", по его словам, запланированы и в других городах страны – Канберре

"В Мельбурне будут организованы мотопробег, возложение цветов к мемориальной табличке, а также праздничный концерт, в Канберре – "Пикник памяти", - добавил Петраков.

В Сиднее 9 мая состоится традиционный митинг, шествие "Бессмертного полка", возложение венков и цветов к мемориальной табличке в честь советских воинов. Помимо этого запланирован торжественный прием в генконсульстве и открытие фотовыставки национального центра исторической памяти при президенте РФ "Без срока давности. Геноцид советского народа", рассказал собеседник агентства.