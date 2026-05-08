МИД предупредил Армению о вмешательстве ЕС в выборы по молдавскому сценарию

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. ЕС планирует вмешаться в парламентские выборы в Армении по молдавскому сценарию, заявили в МИД России.

"Российская позиция проста и честна: мы заинтересованы в сильной, устойчивой и подлинно суверенной Армении, способной самостоятельно выстраивать свою политику и определять вектор своего развития", — подчеркнули в МИД.