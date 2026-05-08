МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. ЕС планирует вмешаться в парламентские выборы в Армении по молдавскому сценарию, заявили в МИД России.
"Для этого Евросоюз задействует как под копирку механизмы и технологии, отработанные во время прошлых избирательных кампаний в Молдавии", — привели "Известия" комментарий министерства.
На попытку вмешательства указывает отправка в страну партнерской миссии ЕС и группы "по борьбе с гибридными угрозами", пояснили в ведомстве. Там также напомнили, что у Брюсселя "все имеет свою цену", а заигрывания с Западом редко заканчиваются хорошо.
"Российская позиция проста и честна: мы заинтересованы в сильной, устойчивой и подлинно суверенной Армении, способной самостоятельно выстраивать свою политику и определять вектор своего развития", — подчеркнули в МИД.
Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.
Аналогичное голосование в Молдавии состоялось 28 сентября минувшего года и прошло в условиях беспрецедентного давления на оппозицию. В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, а в Приднестровье — всего 12. Их количество в России и ПМР сократили, чтобы молдаване не смогли поддержать оппозицию, и значительно увеличили в Европе (до 301 участка) с расчетом на получение голосов диаспоры.
Партии соратников президента Молдавии Майи Санду, выступающей за евроинтеграцию и отдаление от Москвы, удалось одержать победу за счет 78,61 процента голосов с избирательных участков за рубежом, где оппозиция в сумме набрала 17,73 процента. Внутри страны сложилась обратная ситуация — 44,13 и 49,54 процента голосов соответственно.