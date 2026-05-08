В Армении задержали двух сторонников партии Карапетяна

ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Двое сторонников партии "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна задержаны в армянском городе Маралик, сообщает онлайн-издание "Аравот", ссылаясь на свои источники.
"По нашей информации, задержаны представитель территориального офиса партии в Маралике (в 100 километрах от Еревана - ред.) Татул Булоян и его супруга. Проведены обыски в их квартире и офисе", - говорится в сообщении.
По данным антикоррупционного комитета, обыски были проведены в рамках дела о подкупе избирателей.
Другие подробности не приводятся.
