В Армении задержали двух сторонников партии Карапетяна - РИА Новости, 08.05.2026
15:10 08.05.2026
В Армении задержали двух сторонников партии Карапетяна

© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
  • В армянском городе Маралик задержали двух сторонников партии "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна.
  • Обыски в их квартире и офисе провели в рамках дела о подкупе избирателей.
ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Двое сторонников партии "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна задержаны в армянском городе Маралик, сообщает онлайн-издание "Аравот", ссылаясь на свои источники.
"По нашей информации, задержаны представитель территориального офиса партии в Маралике (в 100 километрах от Еревана - ред.) Татул Булоян и его супруга. Проведены обыски в их квартире и офисе", - говорится в сообщении.
По данным антикоррупционного комитета, обыски были проведены в рамках дела о подкупе избирателей.
Другие подробности не приводятся.
