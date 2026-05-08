Аракчи рассказал об иранских запасах ракет и пусковых установок БПЛА

ТЕГЕРАН, 8 мая - РИА Новости. Иранские запасы ракет и мобильных пусковых установок БПЛА составляют не 75% от довоенных, как утверждает издание Washington Post, а 120%, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с докладами разведки, сообщало, что Иран сохранил около 75% своих довоенных запасов мобильных пусковых установок и 70% довоенных запасов ракет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.