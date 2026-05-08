Рейтинг@Mail.ru
Аракчи рассказал об иранских запасах ракет и пусковых установок БПЛА - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 08.05.2026
Аракчи рассказал об иранских запасах ракет и пусковых установок БПЛА

Аракчи: запасы ракет и пусковых установок БПЛА составляют 120% от довоенных

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранские запасы ракет и мобильных пусковых установок БПЛА составляют 120% от довоенного уровня.
  • Он добавил, что ЦРУ ошибается, что Иран сохранил около 75% своих довоенных запасов мобильных пусковых установок и 70% довоенных запасов ракет.
ТЕГЕРАН, 8 мая - РИА Новости. Иранские запасы ракет и мобильных пусковых установок БПЛА составляют не 75% от довоенных, как утверждает издание Washington Post, а 120%, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с докладами разведки, сообщало, что Иран сохранил около 75% своих довоенных запасов мобильных пусковых установок и 70% довоенных запасов ракет.
"ЦРУ ошибается. Наши запасы ракет и пусковых установок находятся не на уровне 75% по отношению к 28 февраля. Правильное значение - 120%", - написал Аракчи в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Глава МИД Ирана прокомментировал новые боестолкновения с США
Вчера, 14:08
 
В миреИранСШАИзраильАббас АракчиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала