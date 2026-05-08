Алиханов рассказал о работе над сверхзвуковым гражданским самолетом

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В России идут предварительные работы над сверхзвуковым гражданским самолетом, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов.
"Сегодня в рамках научно-исследовательских работ ведется работа по проектированию и изготовлению демонстраторов технологий для сверхзвукового гражданского самолета. Эта работа ведется для создания научно-технического задела", — рассказал он.
Алиханов добавил, что основные исследовательские испытания технологий для самолета запланированы на 2029-2030 годы. Опытно-конструкторские работы при этом ожидаются в 2035-2040-х.
В конце апреля прошлого года национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял в интервью РИА Новости, что Россия знает, как сделать подобный летательный аппарат. По его словам, такие воздушные суда очень дороги в эксплуатации, а спроса на них пока нет.