Алиханов рассказал о работе над сверхзвуковым гражданским самолетом

06:25 08.05.2026 (обновлено: 10:15 08.05.2026)
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России идут предварительные работы над сверхзвуковым гражданским самолетом.
  • Основные испытания технологий для него запланированы на 2029-2030 годы.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В России идут предварительные работы над сверхзвуковым гражданским самолетом, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов.
"Сегодня в рамках научно-исследовательских работ ведется работа по проектированию и изготовлению демонстраторов технологий для сверхзвукового гражданского самолета. Эта работа ведется для создания научно-технического задела", — рассказал он.
Алиханов добавил, что основные исследовательские испытания технологий для самолета запланированы на 2029-2030 годы. Опытно-конструкторские работы при этом ожидаются в 2035-2040-х.
В конце апреля прошлого года национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял в интервью РИА Новости, что Россия знает, как сделать подобный летательный аппарат. По его словам, такие воздушные суда очень дороги в эксплуатации, а спроса на них пока нет.
ТехнологииРоссияАнтон АлихановСергей ЧемезовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ростех
 
 
