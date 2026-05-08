Алиханов рассказал о работе над двигателем для широфюзеляжного самолета

"Она (разработка - ред.) нужна для создания линейки двигателей в диапазоне тяг от 26 тонн до 50 тонн – такие двигатели необходимы для широфюзеляжного гражданского самолета. В целом создать современный экономичный двигатель в этом классе крайне сложно. В мире только две страны обладают технологиями проектирования и производства авиационных двигателей тягой более 40 тонн. Учитывая наши расстояния и территории, такой двигатель необходим для развития пассажирских и грузовых перевозок", - прокомментировал министр разработку перспективного двигателя ПД-35.