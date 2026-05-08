Алиханов рассказал о работе над двигателем для широфюзеляжного самолета - РИА Новости, 08.05.2026
02:13 08.05.2026
Алиханов рассказал о работе над двигателем для широфюзеляжного самолета

Алиханов: разработка двигателя ПД-35 нужна для создания широфюзеляжного самолета

© Фото : Минпромторг России
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : Минпромторг России
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разработки двигателя ПД-35 большой тяги необходимы в России для создания широкофюзеляжного гражданского самолета.
  • Двигатель ПД-35 — базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн.
  • Разработчиком двигателя ПД-35 является «ОДК-Авиадвигатель», а исполнителем — Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех»).
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Разработки двигателя ПД-35 большой тяги необходимы в России для создания широфюзеляжного гражданского самолета, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Она (разработка - ред.) нужна для создания линейки двигателей в диапазоне тяг от 26 тонн до 50 тонн – такие двигатели необходимы для широфюзеляжного гражданского самолета. В целом создать современный экономичный двигатель в этом классе крайне сложно. В мире только две страны обладают технологиями проектирования и производства авиационных двигателей тягой более 40 тонн. Учитывая наши расстояния и территории, такой двигатель необходим для развития пассажирских и грузовых перевозок", - прокомментировал министр разработку перспективного двигателя ПД-35.
Двигатель ПД-35 - это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн. Используемые при разработке ПД-35 технологии лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности. Разработчиком такого двигателя является "ОДК-Авиадвигатель", а исполнителем - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех").
БезопасностьРоссияАнтон АлихановОбъединенная двигателестроительная корпорацияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ростех
 
 
