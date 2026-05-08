Лихачев назвал обстановку на АЭС "Бушер" спокойной
16:46 08.05.2026 (обновлено: 16:50 08.05.2026)
Лихачев назвал обстановку на АЭС "Бушер" спокойной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что обстановка на атомной электростанции «Бушер» в Иране в целом спокойная.
  • На площадке сооружения остаются 20 сотрудников «Росатома», еще четверо находятся в центральном офисе в Тегеране.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Обстановка на атомной электростанции "Бушер" в Иране в целом спокойная, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Обстановка на площадке АЭС "Бушер" в целом спокойная", - приводит слова Лихачева пресс-служба госкорпорации.
По его словам, на площадке сооружения остаются 20 сотрудников "Росатома". Еще четверо находятся в центральном офисе в Тегеране.
ИранБушерская АЭСВ миреТегеран (город)Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
