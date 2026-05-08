Минтранс сообщил о плановой работе аэропортов на юге России

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Все ранее приостанавливавшие работу аэропорты на юге России работают в плановом режиме, сформированное до конца дня расписание полностью выполняется, сообщил Минтранс РФ.
"Все ранее приостановившие работу воздушные гавани функционируют в плановом режиме, вновь сформированное расписание до конца текущих суток полностью выполняется. Скоплений пассажиров в терминалах нет. Соблюдение прав граждан в аэропортах контролируют инспектора Ространснадзора", - говорится в сообщении.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.