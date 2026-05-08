МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Росавиация выпустила извещение о приостановке полетов в южные аэропорты России до 12 мая, однако этот срок может быть пересмотрен в сторону сокращения, сообщило ведомство.
"Документ (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, выпущенный ранее Росавиацией, может быть пересмотрен в сторону сокращения срока. Ожидаем в ближайшее время завершения специалистами Госкорпорации по ОрВД анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением", - говорится в сообщении.