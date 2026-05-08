Специальная военная операция на Украине
 
09:20 08.05.2026 (обновлено: 09:23 08.05.2026)
На юге России приостановили работу 13 аэропортов из-за атаки дронов ВСУ

Работу 13 аэропортов на юге РФ приостановили из-за удара по зданию аэронавигации

Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
  • Украинские БПЛА попали в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону.
  • Работа 13 аэропортов на юге России приостановлена.
  • Минтранс и Росавиация корректируют расписание полетов вместе с авиакомпаниями и аэропортами.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, сообщил Минтранс РФ.
"Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России"… Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Минтранс России и Росавиация корректируют расписание полетов вместе с авиакомпаниями и аэропортами. Информация о дальнейшей работе воздушных гаваней будет обновлена в 11.00 мск.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостов-на-ДонуФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
