МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений воздушного пространства, сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.