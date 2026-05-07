Журова объяснила, почему российских спортсменов снова не допустили

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что не сомневается в полноценном возвращении российских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года, несмотря на решение исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе рекомендации по санкциям в отношении россиян.

"Думаю, если бы у всех членов МОК была возможность проголосовать, как это было с Паралимпийским комитетом, то большинство было бы на стороне спортсменов. Но не сомневаюсь, что до Олимпиады всех наших спортсменов вернут", - добавила она.