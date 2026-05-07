Журова объяснила, почему российских спортсменов снова не допустили

16:53 07.05.2026 (обновлено: 17:06 07.05.2026)
Журова: не сомневаюсь в полноценном возвращении российских спортсменов к ОИ-2028

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ, заявила, что не сомневается в полноценном возвращении российских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года.
  • Решение о сохранении санкций против российских спортсменов было принято на заседании исполкома МОК 6 и 7 мая.
  • Журова считает, что если бы у всех членов МОК была возможность проголосовать, большинство было бы на стороне спортсменов.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что не сомневается в полноценном возвращении российских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года, несмотря на решение исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе рекомендации по санкциям в отношении россиян.
Решение было принято по итогам заседания исполкома МОК, которое прошло 6 и 7 мая. Ранее МОК сообщил об отмене рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов.
"Изначально говорила, что не просто так начались новые придирки по линии WADA. Они понимали, что нет больше оснований нас отстранять, и завели очередное расследование. Пока оно не закончится, они будут опять держать нас на расстоянии. Нашли единственную причину", - сказала Журова.
"Думаю, если бы у всех членов МОК была возможность проголосовать, как это было с Паралимпийским комитетом, то большинство было бы на стороне спортсменов. Но не сомневаюсь, что до Олимпиады всех наших спортсменов вернут", - добавила она.
СпортРоссияСветлана ЖуроваГосдума РФВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
