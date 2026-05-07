Рейтинг@Mail.ru
На Урале осудили женщину за сбыт наркотических конфет - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 07.05.2026
На Урале осудили женщину за сбыт наркотических конфет

На Урале женщину осудили на 14,5 года за сбыт наркотических конфет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительницу Талицы Свердловской области Жанну Головатую приговорили к 14,5 годам колонии за сбыт наркотических конфет.
  • Она и ее сообщник с 2022 по 2024 годы выращивали грибы, содержащие псилоцин, и сбывали шоколадные конфеты с наркотической начинкой через интернет-магазина.
  • Деятельность преступной пары пресекли летом 2024 года, при обыске были изъяты грибы и готовые конфеты с псилоцином.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Жительницу Талицы Свердловской области Жанну Головатую приговорили к 14,5 годам колонии за сбыт наркотических конфет в подарочных упаковках, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Как рассказали в инстанции, Головатая с 2022 по 2024 годы вместе с сообщником арендовали квартиру в Талице, там они выращивали грибы, содержащие псилоцин. Для сбыта наркотика сообщники даже создали интернет-магазин в Telegram.
Михаил Юдин - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Суд арестовал экс-министра сельского хозяйства Удмуртии за наркотики
20 апреля, 12:06
Роли они разделили: мужчина изготавливал шоколадные конфеты с наркотической начинкой и отправлял их по почте, а женщина принимала заказы, упаковывала конфеты в подарочные коробки с открытками, передавала покупателям трек-номера для отслеживания.
Деятельность "предпринимателей" сотрудники полиции пресекли летом 2024 года, при обыске в арендованной квартире были изъяты грибы и уже готовые конфеты с псилоцином. Пяти покупателям сбыть товар они все-таки успели.
«
"Суд признал Жанну Головатую виновной в пяти эпизодах незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере с использованием интернета, а также в покушении на аналогичное преступление. Ей назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – говорится в сообщении.
В суде вину фигурантка признала, а ранее заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении ее подельника выделено в отдельное производство, добавили в пресс-службе.
Как уточнили журналистам в прокуратуре региона, в квартире фигурантов, в частности, были обнаружены и изъяты 313 растущих грибов и конфеты с необычной начинкой массой более четырех килограммов.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Урале двух мужчин осудили за вымогательство наркотиков со свиной головой
22 января, 09:48
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала