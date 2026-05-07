На Урале осудили женщину за сбыт наркотических конфет

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительницу Талицы Свердловской области Жанну Головатую приговорили к 14,5 годам колонии за сбыт наркотических конфет.

Она и ее сообщник с 2022 по 2024 годы выращивали грибы, содержащие псилоцин, и сбывали шоколадные конфеты с наркотической начинкой через интернет-магазина.

Деятельность преступной пары пресекли летом 2024 года, при обыске были изъяты грибы и готовые конфеты с псилоцином.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Жительницу Талицы Свердловской области Жанну Головатую приговорили к 14,5 годам колонии за сбыт наркотических конфет в подарочных упаковках, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Как рассказали в инстанции, Головатая с 2022 по 2024 годы вместе с сообщником арендовали квартиру в Талице , там они выращивали грибы, содержащие псилоцин. Для сбыта наркотика сообщники даже создали интернет-магазин в Telegram

Роли они разделили: мужчина изготавливал шоколадные конфеты с наркотической начинкой и отправлял их по почте, а женщина принимала заказы, упаковывала конфеты в подарочные коробки с открытками, передавала покупателям трек-номера для отслеживания.

Деятельность "предпринимателей" сотрудники полиции пресекли летом 2024 года, при обыске в арендованной квартире были изъяты грибы и уже готовые конфеты с псилоцином. Пяти покупателям сбыть товар они все-таки успели.

« "Суд признал Жанну Головатую виновной в пяти эпизодах незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере с использованием интернета, а также в покушении на аналогичное преступление. Ей назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – говорится в сообщении.

В суде вину фигурантка признала, а ранее заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении ее подельника выделено в отдельное производство, добавили в пресс-службе.