В Брянской области женщина притворилась мертвой, чтобы не возвращать деньги

Краткий пересказ от РИА ИИ В Брянской области женщина похитила более 1,4 миллиона рублей под предлогом лечения тяжелобольной дочери.

Она не собиралась возвращать деньги и притворилась мертвой, чтобы не делать этого.

Фокинский районный суд Брянска приговорил женщину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

БРЯНСК, 7 мая – РИА Новости. Брянский суд отправил в колонию женщину, которая притворилась мертвой, чтобы не возвращать деньги, похищенные под предлогом необходимости лечения тяжело больной дочери, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Как сообщает ведомство, с сентября 2018 года по май 2019 года 38-летняя жительница Смоленской области с неизвестными сообщниками похитила у жителя Брянска более 1,4 миллиона рублей.

"Фигурантка дела… под предлогом лечения тяжело больной дочери и выкупа из залога квартиры похитила у потерпевшего более 1,4 миллиона рублей. Не намереваясь возвращать полученное, неустановленные лица сообщили потерпевшему о смерти получательницы денег", - рассказала пресс-служба судов Брянской области в своем Telegram-канале

Женщину обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Свою вину она не признала, говорится в сообщении.

"Принимая во внимание личность подсудимой, наличие смягчающих обстоятельств, частичное возмещения ущерба, виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В пользу потерпевшего с виновной взыскана сумма похищенных денежных средств", - рассказала пресс-служба.