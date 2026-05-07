14:17 07.05.2026
В Брянской области женщина притворилась мертвой, чтобы не возвращать деньги

  • В Брянской области женщина похитила более 1,4 миллиона рублей под предлогом лечения тяжелобольной дочери.
  • Она не собиралась возвращать деньги и притворилась мертвой, чтобы не делать этого.
  • Фокинский районный суд Брянска приговорил женщину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
БРЯНСК, 7 мая – РИА Новости. Брянский суд отправил в колонию женщину, которая притворилась мертвой, чтобы не возвращать деньги, похищенные под предлогом необходимости лечения тяжело больной дочери, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Как сообщает ведомство, с сентября 2018 года по май 2019 года 38-летняя жительница Смоленской области с неизвестными сообщниками похитила у жителя Брянска более 1,4 миллиона рублей.
"Фигурантка дела… под предлогом лечения тяжело больной дочери и выкупа из залога квартиры похитила у потерпевшего более 1,4 миллиона рублей. Не намереваясь возвращать полученное, неустановленные лица сообщили потерпевшему о смерти получательницы денег", - рассказала пресс-служба судов Брянской области в своем Telegram-канале.
Женщину обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Свою вину она не признала, говорится в сообщении.
"Принимая во внимание личность подсудимой, наличие смягчающих обстоятельств, частичное возмещения ущерба, виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В пользу потерпевшего с виновной взыскана сумма похищенных денежных средств", - рассказала пресс-служба.
Дело рассматривал Фокинский районный суд Брянска. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщило ведомство.
