"Громко лает". Слова Зеленского о России вызвали бурную реакцию на Западе - РИА Новости, 07.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
21:44 07.05.2026 (обновлено: 21:45 07.05.2026)

"Громко лает". Слова Зеленского о России вызвали бурную реакцию на Западе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слова Владимира Зеленского об атаке на Парад Победы 9 мая в Москве вызвали бурную реакцию в соцсети X.
  • Пользователи резко раскритиковали заявление Зеленского.
  • Комментаторы предостерегли его и высказались против эскалации конфликта.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на очередную угрозу Владимира Зеленского атаковать Парад Победы 9 мая в Москве.
"Они довели ситуацию до абсурда, и теперь наркоман диктует свои условия и угрожает России. Прихвостень британского хозяина получил приказ лаять как можно громче, чтобы эскалировать конфликт. Какой цирк!" — написал пользователь.
"Попробуйте атаковать Парад Победы в Москве и увидите, что это будет самый печальный день для Украины. Избавьтесь от этой гордыни. Уйдите в отставку ради Украины и жителей ЕС, которые расплачиваются за вопиющую коррупцию", — отметил другой комментатор.
"Тем, кто советует Киеву нанести удар по России 9 мая: вы — враги Украины. Вы хотите, чтобы Украину разрушили, пока вы спокойно спите, а ваши семьи в безопасности. Вы просите Украину атаковать Россию и быть уничтоженной в ответ", — поделился мнением третий.
"Мы знаем, какую игру ты ведешь, мерзавец", — заключили читатели.
В четверг глава киевского режима в очередной раз пригрозил нанести удары украинскими БПЛА по Параду Победы в Москве. Он также заявил, что "не рекомендует" зарубежным гостям приезжать в столицу России.
В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в российскую столицу во время парада могут прилететь дроны ВСУ.
Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.
Специальная военная операция на УкраинеПарад ПобедыРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
