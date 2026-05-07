"Громко лает". Слова Зеленского о России вызвали бурную реакцию на Западе

- Слова Владимира Зеленского об атаке на Парад Победы 9 мая в Москве вызвали бурную реакцию в соцсети X.
- Пользователи резко раскритиковали заявление Зеленского.
- Комментаторы предостерегли его и высказались против эскалации конфликта.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на очередную угрозу Владимира Зеленского атаковать Парад Победы 9 мая в Москве.
"Они довели ситуацию до абсурда, и теперь наркоман диктует свои условия и угрожает России. Прихвостень британского хозяина получил приказ лаять как можно громче, чтобы эскалировать конфликт. Какой цирк!" — написал пользователь.
"Тем, кто советует Киеву нанести удар по России 9 мая: вы — враги Украины. Вы хотите, чтобы Украину разрушили, пока вы спокойно спите, а ваши семьи в безопасности. Вы просите Украину атаковать Россию и быть уничтоженной в ответ", — поделился мнением третий.
"Мы знаем, какую игру ты ведешь, мерзавец", — заключили читатели.
В четверг глава киевского режима в очередной раз пригрозил нанести удары украинскими БПЛА по Параду Победы в Москве. Он также заявил, что "не рекомендует" зарубежным гостям приезжать в столицу России.
Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.