Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт Виталий Арьков считает, что Владимир Зеленский срывает перемирия по указке британских политических элит.

Арьков добавил, что в отличие от нынешней американской администрации, британские политические элиты не заинтересованы в завершении украинского конфликта.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский послушно срывает все перемирия, так как контролирующие его британские политические элиты не заинтересованы в завершении украинского конфликта, поделился мнением с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.

Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Зеленский при этом заявлял, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою в Крыму , погибли пять человек.

"В отличие от нынешней американской администрации, британские политические элиты не заинтересованы в завершении украинского конфликта, поэтому их наркоболванчик Зеленский послушно срывает перемирия - не только предлагаемые Москвой в знак священных для российского и украинского народов праздников - Воскресения Христова и Дня Великой Победы, но и объявленные им самим", - считает эксперт.

Россия в этом году уже объявляла перемирие в связи с празднованием Пасхи, оно продолжалось с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что за эти 32 часа украинская сторона более 6,5 тысяч раз нарушила режим тишины.

В 2025 году РФ также объявляла перемирия дважды - в честь Пасхи и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, за время пасхального перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений с украинской стороны, а в дни празднования юбилея Победы ВСУ более 4 тысяч раз обстреляли позиции российских войск и осуществили 9 918 атак БПЛА.

По мнению эксперта, Киев , нарушая перемирия, пытается убедить мировое сообщество в том, что недоговороспособной якобы является Москва, а переговоры с ней бессмысленны.

"Все это происходит на фоне уже открытых возмущений самоубийственным безрассудством Зеленского на Украине - как в обществе, так уже и в элите", - добавил он.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 6 мая констатировал, что Украина никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства.