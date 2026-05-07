Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперт Виталий Арьков считает, что Владимир Зеленский срывает перемирия по указке британских политических элит.
- Арьков добавил, что в отличие от нынешней американской администрации, британские политические элиты не заинтересованы в завершении украинского конфликта.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский послушно срывает все перемирия, так как контролирующие его британские политические элиты не заинтересованы в завершении украинского конфликта, поделился мнением с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Зеленский при этом заявлял, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою в Крыму, погибли пять человек.
"В отличие от нынешней американской администрации, британские политические элиты не заинтересованы в завершении украинского конфликта, поэтому их наркоболванчик Зеленский послушно срывает перемирия - не только предлагаемые Москвой в знак священных для российского и украинского народов праздников - Воскресения Христова и Дня Великой Победы, но и объявленные им самим", - считает эксперт.
Россия в этом году уже объявляла перемирие в связи с празднованием Пасхи, оно продолжалось с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что за эти 32 часа украинская сторона более 6,5 тысяч раз нарушила режим тишины.
В 2025 году РФ также объявляла перемирия дважды - в честь Пасхи и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, за время пасхального перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений с украинской стороны, а в дни празднования юбилея Победы ВСУ более 4 тысяч раз обстреляли позиции российских войск и осуществили 9 918 атак БПЛА.
По мнению эксперта, Киев, нарушая перемирия, пытается убедить мировое сообщество в том, что недоговороспособной якобы является Москва, а переговоры с ней бессмысленны.
"Все это происходит на фоне уже открытых возмущений самоубийственным безрассудством Зеленского на Украине - как в обществе, так уже и в элите", - добавил он.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 6 мая констатировал, что Украина никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала удары дронов ВСУ по Джанкою актами терроризма киевского режима.