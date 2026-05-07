На Западе забили тревогу после выходки фон дер Ляйен против России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сегодняшнее заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о перемирии России и Украины прозвучало как одобрение угроз Владимира Зеленского нанести удар по параду Победы 9 мая в Москве, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Так он отреагировал на публикацию председателя Еврокомиссии о том, что Россия якобы несерьезно относится к разговорам о прекращении огня.
"Это заявление можно расценить только как карт-бланш Зеленскому на нападение на парад. Это может привести к ужасным последствиям, ведь Виктора Орбана, который мог бы выступить сдерживающим фактором, больше нет", — обрушился с критикой он.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва увидела, и не в первый раз, как Киев нарушает объявленные им же перемирия. По ее словам, заявления главы киевского режима, связанные с мирными предложениями, продиктованы лишь попыткой перебить инициативу России и тяжелейшим положением ВСУ на фронте.
Минобороны по решению Владимира Путина объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реакции Киева для прекращения огня не нужно.
Министерство учло угрозы Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредило, что на любые попытки сорвать торжественные мероприятия военные ответят ударом по центру Киева.