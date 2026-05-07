На Западе забили тревогу после выходки фон дер Ляйен против России - РИА Новости, 07.05.2026
19:17 07.05.2026
Кошкович: слова главы ЕК о перемирии прозвучали как одобрение угроз Зеленского

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
  • Аналитик Золтан Кошкович заявил, что слова Урсулы фон дер Ляйен о перемирии России и Украины могут быть восприняты как одобрение угроз Владимира Зеленского нанести удар по параду Победы 9 мая в Москве.
  • По мнению аналитика, заявление Урсулы фон дер Ляйен можно расценить как карт-бланш Зеленскому на нападение на парад.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сегодняшнее заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о перемирии России и Украины прозвучало как одобрение угроз Владимира Зеленского нанести удар по параду Победы 9 мая в Москве, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Так он отреагировал на публикацию председателя Еврокомиссии о том, что Россия якобы несерьезно относится к разговорам о прекращении огня.
"Это заявление можно расценить только как карт-бланш Зеленскому на нападение на парад. Это может привести к ужасным последствиям, ведь Виктора Орбана, который мог бы выступить сдерживающим фактором, больше нет", — обрушился с критикой он.
Зеленский ранее утверждал, что ВСУ прекратят огонь со среды. Однако той же ночью украинские дроны атаковали Джанкой, погибли пять мирных жителей.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва увидела, и не в первый раз, как Киев нарушает объявленные им же перемирия. По ее словам, заявления главы киевского режима, связанные с мирными предложениями, продиктованы лишь попыткой перебить инициативу России и тяжелейшим положением ВСУ на фронте.
Минобороны по решению Владимира Путина объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реакции Киева для прекращения огня не нужно.
Министерство учло угрозы Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредило, что на любые попытки сорвать торжественные мероприятия военные ответят ударом по центру Киева.
