Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини назвал заявление Владимира Зеленского о готовности соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая тактическим ходом Киева.
- Пачини считает, что предложение о перемирии следует рассматривать как стратегический ход в рамках конфликта.
- Эксперт отметил, что недавнее предложение Зеленского выглядит подозрительно, так как киевский режим ранее систематически нарушал перемирия, объявляемые Москвой в праздничные дни.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая, стали очередным тактическим ходом Киева, заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.
"Предложение о перемирии, объявленное Владимиром Зеленским <…> следует рассматривать не как простой гуманитарный жест, а как стратегический ход в рамках конфликта, который ведется и на символическом фронте", — говорится в публикации.
Как отметил автор, киевский режим ранее систематически нарушал перемирия, объявляемые Москвой в праздничные дни, поэтому недавнее предложение Зеленского выглядит крайне подозрительно.
"Мы имеем дело не с нейтральной инициативой, предпринятой ради народа и его солдат на фронте, а с ответным шагом в борьбе за легитимность, в которой Киев оказался загнанным в угол с точки зрения международного авторитета", — резюмируется в статье.
По ее словам, заявления главы киевского режима, связанные с мирными предложениями, продиктованы лишь попыткой перебить инициативу России и тяжелейшим положением ВСУ на фронте.
Минобороны по решению Владимира Путина объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реакции Киева для прекращения огня не нужно.
Министерство учло угрозы Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредило, что на любые попытки сорвать торжественные мероприятия военные ответят ударом по центру Киева.