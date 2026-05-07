Рейтинг@Mail.ru
"Загнан в угол". Дерзкая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 07.05.2026
"Загнан в угол". Дерзкая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе

SC: слова Зеленского о перемирии – тактический ход загнанного в угол Киева

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини назвал заявление Владимира Зеленского о готовности соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая тактическим ходом Киева.
  • Пачини считает, что предложение о перемирии следует рассматривать как стратегический ход в рамках конфликта.
  • Эксперт отметил, что недавнее предложение Зеленского выглядит подозрительно, так как киевский режим ранее систематически нарушал перемирия, объявляемые Москвой в праздничные дни.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая, стали очередным тактическим ходом Киева, заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.
"Предложение о перемирии, объявленное Владимиром Зеленским <…> следует рассматривать не как простой гуманитарный жест, а как стратегический ход в рамках конфликта, который ведется и на символическом фронте", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня с 6 мая, заявил МИД
Вчера, 11:07
Как отметил автор, киевский режим ранее систематически нарушал перемирия, объявляемые Москвой в праздничные дни, поэтому недавнее предложение Зеленского выглядит крайне подозрительно.
"Мы имеем дело не с нейтральной инициативой, предпринятой ради народа и его солдат на фронте, а с ответным шагом в борьбе за легитимность, в которой Киев оказался загнанным в угол с точки зрения международного авторитета", — резюмируется в статье.
Зеленский ранее утверждал, что ВСУ прекратят огонь со среды. Однако той же ночью украинские дроны атаковали Джанкой, погибли пять мирных жителей. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва увидела, и не в первый раз, как Киев нарушает объявленные им же перемирия.
По ее словам, заявления главы киевского режима, связанные с мирными предложениями, продиктованы лишь попыткой перебить инициативу России и тяжелейшим положением ВСУ на фронте.
Минобороны по решению Владимира Путина объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реакции Киева для прекращения огня не нужно.
Министерство учло угрозы Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредило, что на любые попытки сорвать торжественные мероприятия военные ответят ударом по центру Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Зеленский жертвует". На Западе заявили о новом скандале с главой режима
Вчера, 04:11
 
КиевМоскваВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваУкраинаВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала