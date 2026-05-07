"Под огромным давлением". В США заявили об ухудшении положения Зеленского

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Из-за конфликта в Персидском заливе осложнилась ситуация с поставками вооружений на Украину, но киевскому режиму не стоит рассчитывать на лучшее, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Давайте посмотрим на ситуацию с Киевом. Зеленский находится под огромным давлением из-за войны на Ближнем Востоке. <…> США и Израиль используют много одинаковых систем вооружения в конфликте с Ираном. В частности, ракетные комплексы, особенно перехватчики, которые нужны Зеленскому. И вся эта история с ATACMS, с дальнобойными ракетами. Забудьте об этом. США не собираются ничего давать Украине, даже если бы и думали об этом", — отметил он.
Bloomberg 10 марта сообщал, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
