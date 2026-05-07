Рейтинг@Mail.ru
"Под огромным давлением". В США заявили об ухудшении положения Зеленского - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 07.05.2026 (обновлено: 05:34 07.05.2026)
"Под огромным давлением". В США заявили об ухудшении положения Зеленского

Аналитик Джонсон: США не собираются ничего давать Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за конфликта в Персидском заливе осложнилась ситуация с поставками вооружений на Украину.
  • Аналитик Ларри Джонсон заявил, что США не собираются предоставлять Украине никаких систем вооружения.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Из-за конфликта в Персидском заливе осложнилась ситуация с поставками вооружений на Украину, но киевскому режиму не стоит рассчитывать на лучшее, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Давайте посмотрим на ситуацию с Киевом. Зеленский находится под огромным давлением из-за войны на Ближнем Востоке. <…> США и Израиль используют много одинаковых систем вооружения в конфликте с Ираном. В частности, ракетные комплексы, особенно перехватчики, которые нужны Зеленскому. И вся эта история с ATACMS, с дальнобойными ракетами. Забудьте об этом. США не собираются ничего давать Украине, даже если бы и думали об этом", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Украинский скандал вокруг Fire Point грозит стать горячей точкой Европы
4 мая, 08:00
Bloomberg 10 марта сообщал, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.
Ранее в январе глава киевского режима жаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List, которая предусматривает быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Словакия выключает Украину и будущее Евросоюза
6 мая, 08:00
 
В миреУкраинаКиевСШАЛарри ДжонсонСергей ЛавровНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против ИранаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала