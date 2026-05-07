"Зеленский жертвует". На Западе заявили о новом скандале с главой режима

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за новых компрометирующих материалов Владимир Зеленский оказался в центре коррупционного скандала, пишет Berliner Zeitung.
- В публикации утверждается, что Рустем Умеров и бизнесмен Тимур Миндич, близкий к Зеленскому, обсуждали вопросы вооружения, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Из-за новых компрометирующих материалов на бизнесмена Тимура Миндича и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова Владимир Зеленский оказался в центре коррупционного скандала, пишет Berliner Zeitung.
"Новые пленки с Миндичем вновь поставили Владимира Зеленского и его окружение в центр масштабного коррупционного скандала. <…> Сейчас внимание <…> сосредоточено на переговорщике Рустеме Умерове. <…> Он пока не был обвинен, но политический ущерб уже огромен. <…> Новые пленки <…> свидетельствуют о том, что Умеров и бизнесмен Тимур Миндич, близкий к Зеленскому, обсуждали вопросы вооружения, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки", — говорится в публикации.
При этом авторы статьи предполагают, что Умерову придется расстаться со своей должностью.
"Умеров может стать символом того, что Зеленский жертвует пострадавшими доверенными лицами ради защиты собственной власти. Единственный вопрос: будет ли возможный уход в этот раз воспринят как чистка или признание структурной слабости", — указывается в материале.
В конце апреля издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании, которое проводит НАБУ. Фигурирующий в нем бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.