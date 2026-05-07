04:11 07.05.2026 (обновлено: 15:04 07.05.2026)
"Зеленский жертвует". На Западе заявили о новом скандале с главой режима

BZ: из-за Миндича и Умерова Зеленский оказался в центре коррупционного скандала

Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за новых компрометирующих материалов Владимир Зеленский оказался в центре коррупционного скандала, пишет Berliner Zeitung.
  • В публикации утверждается, что Рустем Умеров и бизнесмен Тимур Миндич, близкий к Зеленскому, обсуждали вопросы вооружения, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Из-за новых компрометирующих материалов на бизнесмена Тимура Миндича и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова Владимир Зеленский оказался в центре коррупционного скандала, пишет Berliner Zeitung.
"Новые пленки с Миндичем вновь поставили Владимира Зеленского и его окружение в центр масштабного коррупционного скандала. <…> Сейчас внимание <…> сосредоточено на переговорщике Рустеме Умерове. <…> Он пока не был обвинен, но политический ущерб уже огромен. <…> Новые пленки <…> свидетельствуют о том, что Умеров и бизнесмен Тимур Миндич, близкий к Зеленскому, обсуждали вопросы вооружения, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки", — говорится в публикации.
При этом авторы статьи предполагают, что Умерову придется расстаться со своей должностью.
"Умеров может стать символом того, что Зеленский жертвует пострадавшими доверенными лицами ради защиты собственной власти. Единственный вопрос: будет ли возможный уход в этот раз воспринят как чистка или признание структурной слабости", — указывается в материале.
В конце апреля издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании, которое проводит НАБУ. Фигурирующий в нем бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийТимур МиндичРустем УмеровНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Совет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
