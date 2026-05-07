Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о панике Зеленского из-за наступления ВС России - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:55 07.05.2026 (обновлено: 00:56 07.05.2026)
СМИ сообщили о панике Зеленского из-за наступления ВС России

Bloomberg: Зеленский выразил опасения западным лидерам из-за наступления России

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский выразил опасения западным лидерам насчет российского наступления, сообщает Bloomberg.
  • По словам агентства, беспокойство вызвано обостряющимся дефицитом оружия у ВСУ и невозможностью Европы полноценно заменить помощь, которую ранее Киеву предоставляли Соединенные Штаты.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский выразил опасения западным лидерам насчет российского наступления при обостряющемся дефиците оружия у ВСУ, сообщает информационное агентство Bloomberg.
«
"По словам источников, знакомых с ходом обсуждения, Зеленский сообщил своим союзникам, что ожидает очередного российского наступления этим летом", — указывается в материале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Критический момент". В Киеве запаниковали из-за произошедшего на Украине
Вчера, 15:34
Беспокойство киевского режима, по словам автора, обусловлено невозможностью Европы полноценно заменить помощь, которую ранее Киеву предоставляли Соединенные Штаты.
«
"Запасы зенитных ракет оказались под еще большей нагрузкой, поскольку США фактически прекратили финансирование военной поддержки Киева. <…> А европейские ракетные системы, <…>, в обозримом будущем не рассматриваются как жизнеспособная альтернатива. По словам источников, их недостаточно на всех, и в одиночку они не способны обеспечить защиту украинского неба", — отметил он.
Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного дипломата сообщал, что американские чиновники полагают, что Украина не продержится и двух дней без внешней международной помощи. По словам неназванных европейских дипломатов, с которыми побеседовало издание, по поводу дальнейших пакетов по линии PURL "нет большой уверенности". При этом указывается, что представители администрации Дональда Трампа посылают "едва ли воодушевляющие сигналы" для Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаЕвропаДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала