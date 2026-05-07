Новая Зеландия объявила о дополнительных санкциях против России

ДЖАКАРТА, 7 мая — РИА Новости. Новая Зеландия объявила о 35-м пакете санкций против России, включив в него 20 физических и юридических лиц, в том числе российские организации, связанные с военно-промышленным комплексом, сообщил МИД страны в заявлении на сайте ведомства.