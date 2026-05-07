Новая Зеландия объявила о дополнительных санкциях против России

ДЖАКАРТА, 7 мая — РИА Новости. Новая Зеландия объявила о 35-м пакете санкций против России, включив в него 20 физических и юридических лиц, в том числе российские организации, связанные с военно-промышленным комплексом, сообщил МИД страны в заявлении на сайте ведомства.
Как выяснило РИА Новости, ознакомившись с реестром санкций, под ограничения в том числе попала международная платежная платформа A7, запущенная российским банком ПСБ. Также в санкционный список внесены Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук и завод "Соединитель" из Миасса.
Как отметили власти страны, с марта 2022 года, когда вступил в силу закон о санкциях против России, Новая Зеландия ввела ограничения более чем против 2000 физических и юридических лиц, а также судов. Нынешний пакет стал 35-м по счету.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.