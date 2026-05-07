Рейтинг@Mail.ru
В РУСАДА оценили заявление МОК - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 07.05.2026 (обновлено: 19:10 07.05.2026)
В РУСАДА оценили заявление МОК

Глава РУСАДА Логинова отреагировала на заявление МОК по расследованию WADA

© Пресс-служба РУСАДАВероника Логинова
Вероника Логинова - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Пресс-служба РУСАДА
Вероника Логинова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что вопрос восстановления членства ОКР не связан с антидопинговыми расследованиями.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в комментарии РИА Новости отреагировала на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по проверке Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российской антидопинговой системы, отметив, что данный вопрос не связан с вопросом восстановления членства Олимпийского комитета России (ОКР).
Ранее МОК объявил, что отменяет рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов, но оставляет в силе приостановку членства ОКР. Также организация выразила озабоченность в связи с проверкой WADA в отношении российской антидопинговой системы. Прежде газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что WADA получило неофициальные сведения о том, что Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи. Сама глава РУСАДА ранее заявляла РИА Новости, что не получала каких-либо обвинений от WADA и ей нечего скрывать. Глава МОК Кирсти Ковентри в четверг заявила, что организация не смешивает возможные допинговые обвинения с вопросом восстановления членства ОКР.
Олимпийский комитет России - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
МОК утверждает, что не смешивает допинговые обвинения с восстановлением ОКР
Вчера, 18:35
"МОК четко дал понять - вопрос восстановления ОКР с антидопинговыми расследованиями не связан. А некоторые российские СМИ информацию представляют совершенно иначе. Мне больше нечего добавить", - заявила Логинова.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита. РУСАДА выразило несогласие. WADA передало дело о несоответствии РУСАДА в CAS. В WADA заявляли РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только "позволит ситуация с безопасностью".
В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. CAS 17 декабря 2020 года сократил отстранение до двух лет. Действие санкций завершилось в декабре 2022 года, однако РУСАДА не было автоматически восстановлено в статусе.
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Глава МОК отрицает участие в разбирательстве в отношении российского спорта
Вчера, 18:30
 
СпортВероника Логинова (РУСАДА)Всемирное антидопинговое агентство (WADA)РУСАДАМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Динамо Москва
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Б. Крейчикова
    66
    23
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Брага
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Ноттингем Форрест
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Шахтер Донецк
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Райо Вальекано
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала