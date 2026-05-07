В РУСАДА оценили заявление МОК

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в комментарии РИА Новости отреагировала на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по проверке Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российской антидопинговой системы, отметив, что данный вопрос не связан с вопросом восстановления членства Олимпийского комитета России (ОКР).
Ранее МОК объявил, что отменяет рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов, но оставляет в силе приостановку членства ОКР. Также организация выразила озабоченность в связи с проверкой WADA в отношении российской антидопинговой системы. Прежде газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что WADA получило неофициальные сведения о том, что Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи. Сама глава РУСАДА ранее заявляла РИА Новости, что не получала каких-либо обвинений от WADA и ей нечего скрывать. Глава МОК Кирсти Ковентри в четверг заявила, что организация не смешивает возможные допинговые обвинения с вопросом восстановления членства ОКР.
"МОК четко дал понять - вопрос восстановления ОКР с антидопинговыми расследованиями не связан. А некоторые российские СМИ информацию представляют совершенно иначе. Мне больше нечего добавить", - заявила Логинова.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита. РУСАДА выразило несогласие. WADA передало дело о несоответствии РУСАДА в CAS. В WADA заявляли РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только "позволит ситуация с безопасностью".
В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. CAS 17 декабря 2020 года сократил отстранение до двух лет. Действие санкций завершилось в декабре 2022 года, однако РУСАДА не было автоматически восстановлено в статусе.