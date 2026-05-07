"Украина не в силах": на Западе неожиданно высказались об Одессе и Донбассе - РИА Новости, 07.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
03:34 07.05.2026 (обновлено: 03:41 07.05.2026)
"Украина не в силах": на Западе неожиданно высказались об Одессе и Донбассе

Киев, Украина. Архивное фото
Киев, Украина. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд заявил, что европейцам следует понять, что Одесса и Донбасс имеют тесную связь с Россией.
  • Политик считает, что Западу следует искать компромисс с Москвой и учитывать ее интересы.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Европейцам следует понять, что из себя представляют Одесса и Донбасс, заявил член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд в эфире местного телеканала CNEWS.
"Для русских, во всяком случае, часть Украины является русской. Одесса — это город, где люди говорят по-русски. Донбасс — это регион, который является русским. Там люди чувствуют себя русскими и связывают свою судьбу с Россией. Европейцы должны это понять", — подчеркнул он.
Кроме того, считает политик, Западу следует искать компромисс с Москвой и учитывать ее интересы.
"Украина не в силах выиграть в этом конфликте. <…> Если НАТО будет втянута в него — чего Украина добивалась и, возможно, до сих пор пытается добиться — это станет началом третьей мировой войны. Лучше искать компромисс. <…> Но я не думаю, что европейские народы хотят воевать с Россией. Поэтому в ситуации, когда невозможно победить Россию <…>, лучше найти с ней компромисс", — признал Кларсфельд.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и доказывает, что Европе не нужен мир на Украине.
