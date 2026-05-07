Залужный сделал неожиданное заявление о России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный признал, что Украина отдала инициативу на поле боя России.
- Он также отметил, что попытки ответить на действия российских военных стоят ВСУ больших потерь, а вопросы мобилизации становятся центром конфликта населения с властью.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Москва контролирует ситуацию на фронте, признал посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
"Украина отдала инициативу на поле боя России", — цитирует его издание "Страна.ua".
Он добавил, что попытки ответить на действия российских военных стоят ВСУ очень больших потерь.
Залужный также отметил, что именно вопросы мобилизации и методов ее проведения становятся центром конфликта населения страны с властью.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского заключить сделку для украинского урегулирования.
