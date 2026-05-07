Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что военная помощь Запада Киеву должна вызывать оторопь в западных СМИ.
- По словам Захаровой, «коалиции желающих» собирают деньги на вооружение, а не на гуманитарную помощь.
- Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военная помощь Запада Киеву должна вызывать оторопь в западных СМИ, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все эти "коалиции желающих" собирают не гуманитарную помощь в виде продуктов питания или одежды детям. Нет, они собирают деньги на вооружение, на дроны, применяя которые деятели, террористы Банковой, убивают гражданское и мирное население", - сказала она.
"Я считаю, что именно это должно было бы вызывать не то, что ощущение дискомфорта или какого-то неприятия, а оторопь должны были вызывать эти факты в западноевропейских средствах массовой информации", - добавил Захарова.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.