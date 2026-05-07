Захарова: Запад распространяет ложные нарративы о роли СССР в Победе в ВОВ - РИА Новости, 07.05.2026
17:07 07.05.2026
Захарова: Запад распространяет ложные нарративы о роли СССР в Победе в ВОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Запад распространяет ложные нарративы о роли СССР в Победе в Великой Отечественной войне.
  • По словам Захаровой, многим платят за проявление ненависти к России.
  • Мария Захарова отметила, что в Польше при проведении исторических мероприятий, связанных с освобождением от нацизма и фашизма, не упоминают, что поляки действовали вместе с красноармейцами.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Запад распространяет ложные нарративы о роли СССР в Победе в Великой Отечественной войне, многим просто платят за проявление ненависти к России, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я очень хочу надеяться, что все-таки это пиковое состояние ложной повестки, так называемых ложных нарративов (о роли СССР в Победе - ред.), которые они (Запад - ред.) навязывают в своем информационном пространстве... Это же все подогревается", - сказала Захарова, отметив, что многим платят за ненависть к России.
В этом контексте Захарова отметила, что в Польше при проведении исторических мероприятий, связанных с освобождением от нацизма и фашизма, никто не упомянул, что поляки действовали, например, в составе Белорусского фронта вместе с красноармейцами.
"Польша, безусловно, имеет право и обязана даже сохранить историческую память, но она же должна сохранить эту историческую память без кривизны, без искажения", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, российские посольства будут проводить мероприятия к 9 мая в условиях генерирования западом ложных нарративов о Великой Отечественной войне.
