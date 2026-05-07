Захарова прокомментировала слова спикера парламента Армении про Белоруссию

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян, который назвал Белоруссию "губернией" России завидует успехам Минска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Пятого мая МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Армении и заявил ему протест в связи с недружественными действиями армянской стороны. Ранее Симонян в связи с предвыборной кампанией заявил, что они "не позволят превратить Армению в губернию и не будут управляться по примеру Беларуси". Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков подобное высказывание грубым нарушением дипломатической этики и предвыборным популизмом.
Она добавила, что Симоняну "как до луны" до экономических, промышленных, производственных, сельскохозяйственных успехов Белоруссии.
В последнее время сложились сложные отношения между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ранее премьер Армении обвинил белорусского президента в поддержке Азербайджана во время войны в Карабахе и заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко. В проходивших в Белоруссии мероприятиях ЕАЭС, в котором Минск председательствует в 2025 году, Армения участвовала в дистанционном формате - по видеосвязи. В начале октября 2025 года на саммите СНГ в Таджикистане Лукашенко и Пашинян обменялись несколькими репликами.