Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова спикера парламента Армении про Белоруссию - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 07.05.2026
Захарова прокомментировала слова спикера парламента Армении про Белоруссию

Захарова: Ален Симонян завидует Белоруссии, поэтому назвал ее губернией России

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что спикер парламента Армении Ален Симонян завидует успехам Белоруссии.
  • Ранее Симонян в связи с предвыборной кампанией заявил, что они "не позволят превратить Армению в губернию и не будут управляться по примеру Беларуси".
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян, который назвал Белоруссию "губернией" России завидует успехам Минска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Пятого мая МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Армении и заявил ему протест в связи с недружественными действиями армянской стороны. Ранее Симонян в связи с предвыборной кампанией заявил, что они "не позволят превратить Армению в губернию и не будут управляться по примеру Беларуси". Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков подобное высказывание грубым нарушением дипломатической этики и предвыборным популизмом.
Ален Симонян - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Спикер парламента Армении заявил, что не сожалеет о словах про Белоруссию
6 мая, 13:08
"На мой взгляд, председатель национального собрания Армении Симонян просто завидует тем результатам, которых добилась Беларусь и которых не добилась его страна под руководством его команды. От зависти сказал", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что Симоняну "как до луны" до экономических, промышленных, производственных, сельскохозяйственных успехов Белоруссии.
В последнее время сложились сложные отношения между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ранее премьер Армении обвинил белорусского президента в поддержке Азербайджана во время войны в Карабахе и заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко. В проходивших в Белоруссии мероприятиях ЕАЭС, в котором Минск председательствует в 2025 году, Армения участвовала в дистанционном формате - по видеосвязи. В начале октября 2025 года на саммите СНГ в Таджикистане Лукашенко и Пашинян обменялись несколькими репликами.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
МИД: россияне возмущены становлением Армении трибуной для Зеленского
Вчера, 12:50
 
В миреАрменияБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоНикол ПашинянСНГЕвразийский экономический союзМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала