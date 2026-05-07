Захарова: от фразы "Внимание! Говорит Москва!" наворачиваются слезы

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что у нее наворачиваются слезы, когда она слышит заставку советского радио, начинающуюся со слов "Внимание! Говорит Москва!".
В России 7 мая отмечают День радио.
Говоря о радио, дипломат вспомнила Исаака Левитана, легендарного диктора, который стал голосом всего Советского Союза.
"Именно его уникальный тембр граждане нашей страны слышали в самые переломные моменты Отечественной и мировой войны. Вспомним эпохальное сообщение Совинформбюро о вероломном нападении фашистской Германии на СССР и долгожданную весть о Дне Победы, а также историческое известие о полете в космос Юрия Гагарина", - отметила Захарова.