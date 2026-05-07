Рейтинг@Mail.ru
Захарова: от фразы "Внимание! Говорит Москва!" наворачиваются слезы - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 07.05.2026

Захарова: от фразы "Внимание! Говорит Москва!" наворачиваются слезы

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова призналась, что у нее наворачиваются слезы, когда она слышит заставку советского радио со словами "Внимание! Говорит Москва!".
  • Она также упомянула Исаака Левитана, легендарного диктора, чей голос звучал в самые переломные моменты Отечественной и мировой войны.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что у нее наворачиваются слезы, когда она слышит заставку советского радио, начинающуюся со слов "Внимание! Говорит Москва!".
В России 7 мая отмечают День радио.
Орден Победы и красные флаги: Москва готовится к 9 Мая - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Орден Победы" и красные флаги: Москва готовится к 9 Мая
6 мая, 11:43
"Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза", - от этой фразы до сих пор - правда - пробирают мурашки и наворачиваются слезы, скажу вам честно", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Говоря о радио, дипломат вспомнила Исаака Левитана, легендарного диктора, который стал голосом всего Советского Союза.
"Именно его уникальный тембр граждане нашей страны слышали в самые переломные моменты Отечественной и мировой войны. Вспомним эпохальное сообщение Совинформбюро о вероломном нападении фашистской Германии на СССР и долгожданную весть о Дне Победы, а также историческое известие о полете в космос Юрия Гагарина", - отметила Захарова.
Оформление к празднованию Дня Победы в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Встречаем День Победы: российские города готовятся к празднику
6 мая, 15:04
 
МоскваРоссияГерманияИсаак ЛевитанМария ЗахароваСовинформбюро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала