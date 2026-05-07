Захарова: Зеленский использовал Ереван для выхода из политического забытья

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский воспользовался возможностью побывать в Ереване, чтобы попытаться выйти из политического забытья, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Ереване 4-5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), а также был организован первый саммит Армения-ЕС. Владимир Зеленский принимал участие в данных мероприятиях.