Захарова: Зеленский использовал Ереван для выхода из политического забытья

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский воспользовался возможностью побывать в Ереване, чтобы попытаться выйти из политического забытья, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Ереване 4-5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), а также был организован первый саммит Армения-ЕС. Владимир Зеленский принимал участие в данных мероприятиях.
"Зеленский воспользовался подобной непостижимой любезностью армянских хозяев, чтобы попытаться выйти из политического забытья, озвучить свои набившие оскомину русофобские выпады", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.