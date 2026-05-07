Захарова: Зеленский использовал Ереван для выхода из политического забытья - РИА Новости, 07.05.2026
12:45 07.05.2026

Захарова: Зеленский использовал Ереван для выхода из политического забытья

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский воспользовался визитом в Ереван, чтобы попытаться выйти из политического забытья.
  • Владимир Зеленский принимал участие в саммите Европейского политического сообщества и первом саммите Армения — ЕС, которые проходили в Ереване 4–5 мая.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский воспользовался возможностью побывать в Ереване, чтобы попытаться выйти из политического забытья, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Ереване 4-5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), а также был организован первый саммит Армения-ЕС. Владимир Зеленский принимал участие в данных мероприятиях.
"Зеленский воспользовался подобной непостижимой любезностью армянских хозяев, чтобы попытаться выйти из политического забытья, озвучить свои набившие оскомину русофобские выпады", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
