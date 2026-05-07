Захарова: Зеленский показал армянам, какое будущее для них готовит ЕС - РИА Новости, 07.05.2026
12:43 07.05.2026 (обновлено: 12:58 07.05.2026)
Захарова: Зеленский показал армянам, какое будущее для них готовит ЕС

© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что приезд Владимира Зеленского в Ереван показал армянам будущее, которое им готовит Евросоюз.
  • По словам Захаровой, визит Зеленского в Ереван продемонстрировал гражданам Армении, что он является для Брюсселя символом успешной политики.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Приезд Владимира Зеленского в Ереван показал армянам, какое будущее для них готовит Евросоюз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Я лично считаю, что это прекрасно, что Зеленский в эти дни побывал в Ереване. Пусть граждане Армении увидят, кто является для Брюсселя символом их успешной политики... Именно приезд Зеленского в Ереван показал гражданам Армении то будущее, которое для них уготовил Европейский союз", - сказала она в ходе брифинга.
"Нет, это не ошибка. Это настоящий подарок - показать армянскому народу выкормыша брюссельского, который действительно стал воплощением того, что Европейский союз делает с так называемыми "молодыми демократиями", - добавила Захарова.
