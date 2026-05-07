Захарова назвала законопроект об украинофобии маразмом
12:08 07.05.2026 (обновлено: 12:14 07.05.2026)
Захарова назвала законопроект об украинофобии маразмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала законопроект об украинофобии маразмом.
  • Инициатива направлена на якобы борьбу с унижением национальной чести и достоинства, публичным отрицанием права украинского народа на самоопределение, суверенитет, государственность, а также публичным неуважением к этнокультурным признакам.
  • По словам Захаровой, с помощью этого проекта власти хотят ужесточить репрессии.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Законодательная инициатива, зарегистрированная в Верховной раде Украины, об украинофобии направлен не на защиту собственного народа, а ужесточение репрессий в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект об украинофобии, который предусматривает уголовное наказание в виде штрафа и до восьми лет лишения свободы.
"Все деятели, которые... этим маразмом занимаются, прикрываясь красивыми словами о якобы государственных интересах и мнимой заботой о народе, на самом деле ни во что не ставят свой собственный народ. Эта законодательная инициатива - не что иное, как прикрытие для ужесточения репрессий на Украине, произвол уничтожения любых намеков на инакомыслие", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что инициатором этого законопроекта стал профессиональный русофоб и депутат трех созывов Верховной рады Николай Книжицкий. Захарова уточнила, что по задумке Книжицкого под украинофобией будет пониматься унижение национальной чести и достоинства, публичное отрицание права украинской нации на самоопределение, суверенитет, государственность, а также публичное неуважение к украинским этнокультурным признакам, в том числе в литературных и художественных произведениях.
"По этому закону, если он будет тащить на дыбу, это Зеленского, всю эту шайку, которая поотменяла, поуничтожала столько всего украинского, что мама не горюй", - подчеркнула официальный представитель МИД.
