Захарова назвала законопроект об украинофобии маразмом

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Законодательная инициатива, зарегистрированная в Верховной раде Украины, об украинофобии направлен не на защиту собственного народа, а ужесточение репрессий в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект об украинофобии, который предусматривает уголовное наказание в виде штрафа и до восьми лет лишения свободы.

"Все деятели, которые... этим маразмом занимаются, прикрываясь красивыми словами о якобы государственных интересах и мнимой заботой о народе, на самом деле ни во что не ставят свой собственный народ. Эта законодательная инициатива - не что иное, как прикрытие для ужесточения репрессий на Украине, произвол уничтожения любых намеков на инакомыслие", - сказала Захарова в ходе брифинга

Она отметила, что инициатором этого законопроекта стал профессиональный русофоб и депутат трех созывов Верховной рады Николай Книжицкий. Захарова уточнила, что по задумке Книжицкого под украинофобией будет пониматься унижение национальной чести и достоинства, публичное отрицание права украинской нации на самоопределение, суверенитет, государственность, а также публичное неуважение к украинским этнокультурным признакам, в том числе в литературных и художественных произведениях.