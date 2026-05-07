Захарова напомнила о любимой детской игрушке Зеленского - РИА Новости, 07.05.2026
11:52 07.05.2026 (обновлено: 11:53 07.05.2026)
Захарова: любимая игрушка Зеленского — мясорубка, куда он отправляет украинцев

© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что любимой с детства игрушкой Владимира Зеленского была мясорубка, и отметила, что сейчас он в нее отправляет своих граждан.
Мать Зеленского в 2013 году говорила в интервью украинской "Комсомольской правде", что в детстве Зеленский больше всего любил играть с советской мясорубкой.
"Помните любимую игрушку Зеленского, про которую рассказывала его мама в интервью? Не помните? Зеленский мальчиком любил играть в мясорубку. Он брал настоящую мясорубку и играл", - сказала Захарова на брифинге, комментируя возможное ужесточение мобилизации на Украине.
"Нет, не потому что у него было тяжелое детство и не было других игрушек. Были. Он ходил в садик - там были игрушки. Он приходил домой, и дома были игрушки! У него были родители и дедушки с бабушками. Просто любимой игрушкой Зеленского все равно была мясорубка", - добавила она.
Захарова отметила, что с этим разбираться надо врачам. "Конечно, с этим разбираться врачам надо, а всему миру надо бы разобраться с тем, как в эту самую любимую свою игрушку Зеленский сейчас отправляет своих собственных граждан", - сказала Захарова.
