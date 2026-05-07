МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что любимой с детства игрушкой Владимира Зеленского была мясорубка, и отметила, что сейчас он в нее отправляет своих граждан.

Мать Зеленского в 2013 году говорила в интервью украинской "Комсомольской правде", что в детстве Зеленский больше всего любил играть с советской мясорубкой.

"Помните любимую игрушку Зеленского, про которую рассказывала его мама в интервью? Не помните? Зеленский мальчиком любил играть в мясорубку. Он брал настоящую мясорубку и играл", - сказала Захарова на брифинге , комментируя возможное ужесточение мобилизации на Украине

"Нет, не потому что у него было тяжелое детство и не было других игрушек. Были. Он ходил в садик - там были игрушки. Он приходил домой, и дома были игрушки! У него были родители и дедушки с бабушками. Просто любимой игрушкой Зеленского все равно была мясорубка", - добавила она.