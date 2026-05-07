Захарова назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском дешевым шоу

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выбор английского языка для беседы премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Владимиром Зеленским дешевым шоу и издевательством над народами Армении и Украины.
"Это какое-то дешевое шоу... Это издевательство было над народами как Украины, которые в большинстве своем говорят на русском языке - мало того, так им еще Зеленский обещал этот язык всячески бережно поддерживать, - так и в отношении народа Армении точно так же это было издевательство", - сказала Захарова на брифинге.