Захарова назвала навязывание США гражданства детям дипломатов давлением - РИА Новости, 07.05.2026
13:37 07.05.2026
Захарова назвала навязывание США гражданства детям дипломатов давлением

  • Навязывание США гражданства детям российских дипломатов является давлением, заявила Мария Захарова.
  • По ее словам, Госдепартамент США "буквально насильно" выдает гражданство детям российских дипломатов.
  • Захарова опасается, как США могут поступить с детьми дипломатов, получившими американское гражданство.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Навязывание США гражданства детям российских дипломатов является давлением, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова написала в колонке для "Ведомостей", что Госдепартамент США "буквально насильно" выдает гражданство детям российских дипломатов.
"Возникает вопрос: а зачем это делается? Оказание давления? Мы уже неоднократно говорили, как на российских дипломатов оказывается давление. Здесь этот вопрос имеет еще и другую сторону", - сказала Захарова в беседе с агентством.
Она поинтересовалась, что США будут делать с детьми дипломатов, которые вопреки здравому смыслу получили американское гражданство.
"Получается, что этих детей Соединенных Штаты Америки могут, мы видим, как они поступают со своими американскими детьми, не знаю, насильственно начать освидетельствовать на предмет гендерной идентичности или изъять из семей их родителей просто по причине того, что поступит какая-то жалоба на них", - отметила Захарова.
СШАРоссияМария ЗахароваГосударственный департамент США
 
 
