Захарова назвала навязывание США гражданства детям дипломатов давлением

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Навязывание США гражданства детям российских дипломатов является давлением, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Возникает вопрос: а зачем это делается? Оказание давления? Мы уже неоднократно говорили, как на российских дипломатов оказывается давление. Здесь этот вопрос имеет еще и другую сторону", - сказала Захарова в беседе с агентством.

Она поинтересовалась, что США будут делать с детьми дипломатов, которые вопреки здравому смыслу получили американское гражданство.