МИД России поинтересовался, на чьей стороне находится Армения

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости, поинтересовалась, на чьей исторической стороне находятся власти Армении, которые не одернули Владимира Зеленского, когда тот в Ереване угрожал бить по Москве.
"По той самой Москве (грозил ударить Зеленский - ред.), где у кремлевской стены похоронен почитаемый и в Армении, и в нашей стране маршал СССР Иван Христофорович Баграмян, один из тех военачальников, кто ковал Великую Победу. И никто из нынешнего руководства Армении Зеленского не одернул. Так вы на чьей исторической стороне?", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос агентства.
