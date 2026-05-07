МИД России поинтересовался, на чьей стороне находится Армения

12:54 07.05.2026 (обновлено: 13:31 07.05.2026)
  • Мария Захарова поинтересовалась, на чьей исторической стороне находятся власти Армении, которые не одернули Владимира Зеленского, когда тот в Ереване угрожал бить по Москве.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости, поинтересовалась, на чьей исторической стороне находятся власти Армении, которые не одернули Владимира Зеленского, когда тот в Ереване угрожал бить по Москве.
"По той самой Москве (грозил ударить Зеленский - ред.), где у кремлевской стены похоронен почитаемый и в Армении, и в нашей стране маршал СССР Иван Христофорович Баграмян, один из тех военачальников, кто ковал Великую Победу. И никто из нынешнего руководства Армении Зеленского не одернул. Так вы на чьей исторической стороне?", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос агентства.
