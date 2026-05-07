МИД России поинтересовался, на чьей стороне находится Армения

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости, поинтересовалась, на чьей исторической стороне находятся власти Армении, которые не одернули Владимира Зеленского, когда тот в Ереване угрожал бить по Москве.