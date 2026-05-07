МИД прокомментировал приглашение Польши к работе в формате G20

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Приглашение Польши к работе в формате G20 в 2026 году не равно постоянному членству, вопросы о нем должны решаться консенсусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение США фактически исключить ЮАР из работы формата в 2026 году, пригласив на ее место Польшу.