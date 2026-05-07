МИД прокомментировал приглашение Польши к работе в формате G20

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приглашение Польши к работе в формате G20 в 2026 году не равно постоянному членству, заявил Захарова
- По ее словам, это разовая акция.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Приглашение Польши к работе в формате G20 в 2026 году не равно постоянному членству, вопросы о нем должны решаться консенсусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение США фактически исключить ЮАР из работы формата в 2026 году, пригласив на ее место Польшу.
"Государства, которые председательствуют в "Группе двадцати", имеют возможность приглашать на саммит других участников, которые не являются членами "двадцатки". Это разовая акция, она не имеет ничего общего с членством в группе, состав которой должен определяться исключительно и только на коллективной основе совпадающих мнений", - сказала Захарова в ходе брифинга.