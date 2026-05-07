Захарова назвала заявление МИД Франции по случаю Дня свободы печати заказом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала заявление МИД Франции по случаю Всемирного дня свободы печати заказом.
- Ранее министерство заявило, что Москва сделала свободу информирования своей мишенью.
- Захарова отметила, что Париж активно ограничивает работу российских СМИ посредством санкций, отказа в аккредитации и выдачи виз.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заказом заявление МИД Франции в отношении России по случаю Всемирного дня свободы печати.
"МИД Франции выпустил коммюнике, в котором осудил нападение и акты насилия в отношении журналистов и работников СМИ... Заявил, что Россия сделала свободу информирования своей мишенью! За что же нас опять? Да понятно! Потому что такой заказ, такой мейнстрим. Это еще одна сфера, где из России можно начать формировать образ врага", - сказала Захарова она брифинге.
"Что же о себе не написало министерство иностранных дел Франции, сокрушаясь о ситуации со свободой слова? Напишите о себе! У вас нет материала? Я помогу!" - отметила Захарова.
Во Франции устроили травлю журналистов после интервью Лаврова
24 апреля, 13:21