Захарова пошутила про интересы ФРГ в Тихом океане - РИА Новости, 07.05.2026
12:11 07.05.2026 (обновлено: 12:34 07.05.2026)
Захарова поинтересовалась, не прорыла ли ФРГ тоннель от Берлина к Тихому океану

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова иронично высказалась об интересах Германии в Тихоокеанском регионе.
  • Она задалась вопросом о том, не прорыли ли новый туннель, соединяющий Берлин с Тихим океаном.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом об интересах Германии в Тихоокеанском регионе и иронично спросила, не прорыли ли новый туннель, соединяющий Берлин с Тихим океаном.
В ходе еженедельного брифинга она обратила внимание на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его сторонников, которые собрались противодействовать некой российской активности в Индо-Тихоокеанском регионе, обещают встать там на защиту морских путей и коммуникаций.
«
"Что Германия забыла в Тихом океане? Просто интересно: может быть, какой-то подземный туннель прорыли, который соединяет Берлин с Тихим океаном? Мне об этом ничего неизвестно, но, может, это из последних наработок немецких ученых?", - отметила Захарова.
