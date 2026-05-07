МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Французские бизнесмены, рассуждающие о сотрудничестве с Киевом в области вооружений, должны понимать, что украинские коррупционеры присвоят себе помощь, выкинут их из всех проектов и начнут "заправлять делами сами", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга она обратила внимание на опубликованную во французских СМИ статью, в которой бизнесмены обеспокоены тем, что Киев способен наводнить европейский рынок дешевым вооружением и тем самым якобы составить конкуренцию европейскому бизнесу.

"Это романтический взгляд французских бизнесменов на то, что творится на Украине . Никакими конкурентами они им не станут - они просто заберут все, что можно: деньги, технологии и т.д. - выкинут этих самых французских бизнесменов из всех проектов, потом начнут заправлять делами сами, распространяя те самые вооружения - как они сейчас уже делают - полученные в помощь, в дар", - прокомментировала Захарова

Дипломат подчеркнула, что коррупция на Украине приобрела фантасмагорические масштабы. Она существовала уже на протяжении десятилетий, а сейчас носит тотальный характер.