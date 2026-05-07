Захарова предупредила бизнес во Франции о последствиях связей с Украиной

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Французские бизнесмены, рассуждающие о сотрудничестве с Киевом в области вооружений, должны понимать, что украинские коррупционеры присвоят себе помощь, выкинут их из всех проектов и начнут "заправлять делами сами", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это романтический взгляд французских бизнесменов на то, что творится на Украине. Никакими конкурентами они им не станут - они просто заберут все, что можно: деньги, технологии и т.д. - выкинут этих самых французских бизнесменов из всех проектов, потом начнут заправлять делами сами, распространяя те самые вооружения - как они сейчас уже делают - полученные в помощь, в дар", - прокомментировала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что коррупция на Украине приобрела фантасмагорические масштабы. Она существовала уже на протяжении десятилетий, а сейчас носит тотальный характер.
"Каких гарантий ждут французские производители от высокопоставленных украинских чиновников? Они что, не слышали про дело Миндича, в которое вовлечены, по-моему, все самые высокопоставленные деятели Банковой? Какие гарантии они могут дать? Единственная гарантия, которую на Банковой могут дать, - что они обязательно разворуют очередную помощь", - указала Захарова.