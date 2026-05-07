Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова пообещала рассказать о контактах России и США, как только появятся новости.
- Об этом она заявила в интервью РИА Новости.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости пообещала рассказать о контактах России и США, как будут новости.
"Как только будут, вы обязательно об этом узнаете", - сказала Захарова в беседе с агентством.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что отношения России и США не находятся на "точке замерзания", контакты проводятся, но не о всех из них рассказывается.