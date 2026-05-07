Россия призывает международное сообщество к оценке действий Киева у ЗАЭС - РИА Новости, 07.05.2026
13:11 07.05.2026 (обновлено: 13:18 07.05.2026)
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Москва призывает международное сообщество дать принципиальную оценку преступным действиям киевского режима вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев.
"Фиксируем резкий рост обстрелов ЗАЭС после завершения пасхального перемирия. Запад продолжает закрывать на это глаза. Призываем международное сообщество дать принципиальную оценку этим преступным деяниям", - сказал Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Российский дипломат добавил, что "продолжающиеся провокации не имеют оправданий и должны быть прекращены".
