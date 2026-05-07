Рейтинг@Mail.ru
Евраев подчеркнул важность списания задолженности по бюджетным кредитам - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
11:47 07.05.2026
Евраев подчеркнул важность списания задолженности по бюджетным кредитам

Ярославская область списала 2/3 задолженности по бюджетным кредитам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Ярославская область вошла в число регионов, которым списано 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, деньги будут направлены на развитие социально значимых сфер, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Ярославская область вошла в число регионов, которым списано 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Таким образом, долговая нагрузка региона уменьшилась почти на 5 миллиардов рублей. Это уже второе списание за последние два года. В 2025 году нам зачли 593,6 миллиона рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Евраев сообщил о росте числа занятых в бизнесе в Ярославской области
5 мая, 13:02
Он отметил, что правительство региона проводит политику финансового оздоровления и жесткой бюджетной дисциплины. Сэкономленные деньги направляются на конкретные нужды и приоритетные задачи.
Глава региона подчеркнул, что благодаря списанию части кредита в Ярославской области останется более 23 миллиардов рублей, которые пойдут на развитие социально значимых сфер.
"Только на проекты в сфере ЖКХ за период с марта 2024 года по 2029 год будет направлено более 11 миллиардов рублей, включая 336 миллионов рублей на замену лифтового оборудования. Средства также предусмотрены на переселение из аварийного жилья, новые инвестиционные проекты и поддержку участников СВО", – добавил Михаил Евраев.
Секретарь Ярославского регионального отделения "Единой России" Евгений Чуркин, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, напомнил, что "Единая Россия" обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году. Чуркин подчеркнул, что поддержка регионов, выполнение социальных обязательств перед жителями – ключевые задачи партии. По его словам, сферы, куда будут направлены сэкономленные средства, отражены в народной программе "Единой России" и являются значимыми не только для жителей Ярославской области, но и для всех россиян.
"Жилищно-коммунальное хозяйство, современное и комфортное жилье, всесторонняя поддержка бойцов спецоперации и членов их семей – эти темы не потеряют своей актуальности и в ближайшие годы. Поэтому работу по этим направлениям правительство области вместе с партией продолжит в приоритетном порядке", – резюмировал Чуркин.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Евраев: бизнес выбирает Ярославскую область для вложений
13 марта, 18:11
 
Ярославская областьЯрославская областьРоссияМихаил ЕвраевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала