Евраев подчеркнул важность списания задолженности по бюджетным кредитам

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Ярославская область вошла в число регионов, которым списано 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, деньги будут направлены на развитие социально значимых сфер, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Ярославская область вошла в число регионов, которым списано 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Таким образом, долговая нагрузка региона уменьшилась почти на 5 миллиардов рублей. Это уже второе списание за последние два года. В 2025 году нам зачли 593,6 миллиона рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

Он отметил, что правительство региона проводит политику финансового оздоровления и жесткой бюджетной дисциплины. Сэкономленные деньги направляются на конкретные нужды и приоритетные задачи.

Глава региона подчеркнул, что благодаря списанию части кредита в Ярославской области останется более 23 миллиардов рублей, которые пойдут на развитие социально значимых сфер.

"Только на проекты в сфере ЖКХ за период с марта 2024 года по 2029 год будет направлено более 11 миллиардов рублей, включая 336 миллионов рублей на замену лифтового оборудования. Средства также предусмотрены на переселение из аварийного жилья, новые инвестиционные проекты и поддержку участников СВО", – добавил Михаил Евраев.

Секретарь Ярославского регионального отделения "Единой России" Евгений Чуркин, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, напомнил, что "Единая Россия" обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году. Чуркин подчеркнул, что поддержка регионов, выполнение социальных обязательств перед жителями – ключевые задачи партии. По его словам, сферы, куда будут направлены сэкономленные средства, отражены в народной программе "Единой России" и являются значимыми не только для жителей Ярославской области, но и для всех россиян.