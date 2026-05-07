Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии поддержали создание единого с Россией рынка ювелирных изделий - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
12:32 07.05.2026
В Белоруссии поддержали создание единого с Россией рынка ювелирных изделий

Депутаты Белоруссии поддержали создание единого с Россией ювелирного рынка

© Фото : Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь/TelegramЧлен Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии по бюджету и финансам Наталья Кулешова
Член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии по бюджету и финансам Наталья Кулешова - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь/Telegram
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Палата представителей Национального собрания Белоруссии на заседании в четверг проголосовала за ратификацию соглашения с Россией, создающего общий рынок ювелирных изделий.
Соглашение между правительствами Белоруссии и Российской Федерации о взаимном сотрудничестве в сфере обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них подписано 19 декабря 2025 года в городе Москве.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Взаимодействие парламентариев РФ и Белоруссии повышает благополучие народов
29 апреля, 10:16
"В соответствии с законодательством о международных договорах данное соглашение подлежит ратификации. Цель соглашения - создание единого рынка ювелирных изделий Беларуси и Российской Федерацией с целью их свободного обращения в наших странах", - сообщила член постоянной комиссии по бюджету и финансам Наталья Кулешова.
Соглашение предусматривает, что в России и Белоруссия будут унифицированы пробирные клейма и идентификация в виде двухмерного кода, чтобы при импорте и экспорте они не дублировались, пояснила депутат.
"Взаимная маркировка и подтверждение пробирного клейма будут достигнуты путем интегрирования двух информационных систем. Координаторами двух этих систем выступают министерства финансов Беларуси и Российской Федерации", - сказала Кулешова.
"Принятие данного соглашения, вступление его в силу позволит бизнесу в этой сфере снизить свои издержки, а двум странам - бороться с нелегальным оборотом ювелирных изделий", - добавила депутат.
По ее словам, пробирное клеймо, которое нанесено производителем в стране производителя, будет признаваться на территории двух стран. "То есть клеймо и маркировка, которая будет нанесена в Российской Федерации и внесена в интегрированную информационную систему, будет признана на территории Республики Беларусь", - сказала Кулешова.
Как отмечается в законопроекте, его принятие не повлечет негативных последствий финансового характера. После вступления в силу соглашения в Союзном государстве бизнес сможет снижать издержки, а значит, и цены для потребителей, две страны будут согласованно бороться с нелегальным оборотом драгметаллов, говорится в документе.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
В Минске отметили важность межпарламентского взаимодействия Белоруссии и РФ
29 апреля, 10:14
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияювелирные украшения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала