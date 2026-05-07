В Белоруссии поддержали создание единого с Россией рынка ювелирных изделий

МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Палата представителей Национального собрания Белоруссии на заседании в четверг проголосовала за ратификацию соглашения с Россией, создающего общий рынок ювелирных изделий.

Соглашение между правительствами Белоруссии и Российской Федерации о взаимном сотрудничестве в сфере обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них подписано 19 декабря 2025 года в городе Москве.

"В соответствии с законодательством о международных договорах данное соглашение подлежит ратификации. Цель соглашения - создание единого рынка ювелирных изделий Беларуси и Российской Федерацией с целью их свободного обращения в наших странах", - сообщила член постоянной комиссии по бюджету и финансам Наталья Кулешова.

Соглашение предусматривает, что в России и Белоруссия будут унифицированы пробирные клейма и идентификация в виде двухмерного кода, чтобы при импорте и экспорте они не дублировались, пояснила депутат.

"Взаимная маркировка и подтверждение пробирного клейма будут достигнуты путем интегрирования двух информационных систем. Координаторами двух этих систем выступают министерства финансов Беларуси и Российской Федерации", - сказала Кулешова.

"Принятие данного соглашения, вступление его в силу позволит бизнесу в этой сфере снизить свои издержки, а двум странам - бороться с нелегальным оборотом ювелирных изделий", - добавила депутат.

По ее словам, пробирное клеймо, которое нанесено производителем в стране производителя, будет признаваться на территории двух стран. "То есть клеймо и маркировка, которая будет нанесена в Российской Федерации и внесена в интегрированную информационную систему, будет признана на территории Республики Беларусь", - сказала Кулешова.